PC de Faxinal prende morador de Ivaiporã suspeito de tráfico

A Polícia Civil prendeu em Faxinal na tarde de terça-feira (17), por volta das 18 horas, um homem de 29 anos de idade, morador de Ivaiporã, suspeito de envolvimento com o crime de tráfico de drogas

Conforme informações da 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DRP), a equipe de policiais flagraram o o rapaz de Ivaiporã no momento que efetuaria a entrega de drogas (crack e cocaína) a outros traficantes de Faxinal.

O veículo conduzido pelo rapaz estacionou no local da entrega, imediatamente, a equipe que estava de campana e procedeu à abordagem. O motorista ao avistar a aproximação dos policiais, acelerou e tentou se evadir do local, mas acabou colidindo com a viatura e um poste de iluminação pública

Foi encontrado dentro do carro, 200 gramas de cocaína, 25 gramas de crack, celular e valores em espécie, certamente, oriundo do tráfico de drogas.

O preso, a droga, o dinheiro, veículo e demais objetos, foram levados à delegacia para providências da Polícia Judiciária. O detido, por meio da defesa, negou o crime.