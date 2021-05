PC de Apucarana cumpre mandados de prisão por furto de gado

Continua após publicidade

Investigadores da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, com o apoio de investigadores de Londrina, cumpriram vários mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, expedidos pela Poder Judiciário de Apucarana, na manhã desta segunda-feira (17).

O alvo deste trabalho são pessoas investigadas pela prática do crime de abigeato (furto de gado) e associação criminosa, ocorrido em outubro de 2020, no Matadouro Municipal de Cambira. As investigações iniciaram logo após o crime.

De acordo com as declarações prestadas por um dos suspeitos, ele trabalhava como caseiro e vigia no Matadouro Municipal. Na ocasião de seu depoimento, o vigia afirmou ter sido rendido por quatro indivíduos com arma de fogo, que anunciaram o assalto e subtraíram 11 cabeças de gado. No dia seguinte, a polícia civil conseguiu recuperar as cabeças de gado na cidade de Londrina.

Durante as investigações, foi possível constatar que a declaração prestada pelo caseiro era falsa e que ele teria, na verdade, participado do crime de furto, ficando demonstrado que ele e mais cinco pessoas se associaram para a prática do delito investigado.

Diante do relatório de investigação, a autoridade policial representou pela prisão de seis envolvidos, sendo os mandados devidamente expedidos pelo Poder Judiciário de Apucarana.

Durante as diligências realizadas, foram cumpridos quatro mandados de prisão. Um homem já se encontrava preso em Londrina. Uma mulher e dois homens que tiveram participação no crime foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

Dois indivíduos não foram localizados, e são considerados foragidos da Justiça.

As investigações prosseguem com a finalidade de localizar os foragidos e finalizar o Inquérito Policial.