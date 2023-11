Pavimentação entre Godoy Moreira, Lunardelli e Jd. Alegre é autorizada

Na manhã desta quarta-feira (1º), um passo importante foi dado para o desenvolvimento regional do Vale do Ivaí. Os prefeitos de Godoy Moreira, Lunardelli e Jardim Alegre, estiveram reunidos com o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, que os autorizou a protocolarem o projeto pavimentação com pedra irregular da estrada que liga os três municípios através da PR-466, em Jardim Alegre e Godoy Moreira, na PR-650.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Captação de água no Rio Pindaúva em Ivaiporã volta a operar

A autorização da pavimentação é para 14 quilômetros da estrada que ainda falta ser pavimentada. Após os trâmites necessários será assinado o convênio com o Estado. A expectativa é que a estrada seja totalmente pavimentada em breve.

continua após publicidade

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, a pavimentação trará uma melhoria significativa na infraestrutura da região, tornando-se um elo importante para a interligação efetiva desses municípios. A estrada rural de 25 quilômetros liga pelo menos seis comunidades rurais: Bananeira, em Godoy Moreira; Madalena, em Lunardelli; Jardim Florestal, Brasinha, Palmeirinha e o Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre.

Atualmente o acesso entre os dois municípios é feito pelas rodovias PR-650, PR-082 passando por São João do Ivaí e parte da PR-466 (trecho de aproximadamente 70 quilômetros). Com a pavimentação entre Jardim Alegre e Godoy Moreira, os motoristas percorreriam 45 quilômetros a menos. “A distância ficará muito menor, além disso, a pavimentação oferece inúmeras vantagens, como menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular, contribuindo para a segurança no trânsito”, comemora Grola.

Para o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, a autorização desse projeto representa um marco para as comunidades locais e promove o desenvolvimento dos municípios envolvidos. 'Não apenas facilitará o acesso entre as cidades, mas também abrirá novas oportunidades para o escoamento de produtos agrícolas e contribuirá para o turismo na região”, destacou Furlan, que lembrou ainda que só o Assentamento 8 de Abril agrega cerca de 560 famílias e uma cooperativa de leite.

continua após publicidade

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira diz que a pavimentação, além de ajudar no escoamento da lavoura, também será importante para a economia das pessoas que precisam percorrer o trajeto. “Só a prefeitura de Godoy tem de cinco a seis carros indo para Ivaiporã todos os dias, seja levando nossos pacientes aos hospitais ou nas regionais. Com a pavimentação dessa rodovia a administração municipal economizaria uns 400 quilômetros diariamente”.

Ao final da reunião, os três prefeitos expressaram sua gratidão ao governador Ratinho Junior, ao secretário Norberto Ortigara, e aos deputados Alexandre Curi, Du Carmo, Tercílio Turini e Artagão Junior pelo Apoio.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito de Godoy Moreira, vereadores e secretários municipais.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News