Pavimentação destruída em Faxinal gera prejuízo ao município

O prefeito de Faxinal Ylson Cantagalo, o Galo, foi informado no final da tarde desta quinta-feira (20), através de um vídeo enviado por mensagem, que uma estrada da cidade sofreu vários danos na pavimentação. O prefeito usou as redes sociais nesta sexta-feira (21) para expor o assunto.

Foto por Reprodução

Segundo o secretário de Administração do município, Francisco Ferreira, conhecido como Ral, trata-se da estrada que dá acesso ao trevo de Faxinal, até a localidade de Faxinalzinho. “A estrada é um trecho de 15 quilômetros que foi recuperada em 2019, depois de mais de 20 anos de pedidos da comunidade. O prefeito Galo conseguiu recursos para fazer a recuperação da estrada em CBUQ, uma obra com padrão de rodovia, com recursos estaduais e da prefeitura. Ao todo, a obra custou R$2,2 milhões aos cofres públicos”, explicou o secretário.

Foto por Reprodução

Um boletim de ocorrências foi registrado nesta sexta-feira na delegacia de Faxinal. Na segunda-feira, uma equipe técnica irá elaborar um laudo para apurar a dimensão dos danos causados para que o município busque reparação.



“Lamentamos o estrago. Tudo indica que um equipamento agrícola causou o dano. Não queremos culpar ninguém, mas esperamos que o responsável assuma a responsabilidade, pois é uma situação que afeta toda uma população”, considerou.