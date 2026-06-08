Patrulhamento da PM resulta em duas apreensões de maconha em Jardim Alegre

A Polícia Militar registrou duas ocorrências relacionadas à posse de maconha em Jardim Alegre no domingo (7). Os casos aconteceram em horários e locais distintos e resultaram na apreensão de entorpecentes.

A primeira situação foi registrada por volta das 10h50, nas proximidades da rodovia PR-466. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem que teria dispensado um objeto ao perceber a aproximação da viatura. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

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No entanto, durante uma varredura no local, a equipe localizou um cigarro de maconha. O abordado informou ser usuário da droga e relatou que havia mais entorpecente armazenado em frente ao seu local de trabalho. Os policiais encontraram aproximadamente 50 gramas da substância.

Já por volta das 18 horas, na Rua Santa Rita, outra equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Segundo a PM, um deles dispensou um objeto sob um veículo estacionado ao notar a presença da viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos.

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Ao verificar o local indicado, os policiais encontraram uma carteira de cigarros contendo maconha. O homem assumiu a posse da substância e informou que havia mais entorpecente em seu local de trabalho. Com autorização do abordado, a equipe foi até o estabelecimento e localizou outras porções da droga.

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Nos dois casos, os envolvidos foram encaminhados ao Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre para os procedimentos previstos em lei. Foram lavrados os termos de compromisso de comparecimento, e os abordados foram liberados após o registro das ocorrências.