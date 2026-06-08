Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
COMBATE ÀS DROGAS

Patrulhamento da PM resulta em duas apreensões de maconha em Jardim Alegre

Abordagens ocorreram no domingo (7), em pontos diferentes da cidade; porções de maconha foram apreendidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 09:33:36 Editado em 08.06.2026, 09:33:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Patrulhamento da PM resulta em duas apreensões de maconha em Jardim Alegre
Autor Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre - Foto: Reprodução/PMPR/Ilustração

A Polícia Militar registrou duas ocorrências relacionadas à posse de maconha em Jardim Alegre no domingo (7). Os casos aconteceram em horários e locais distintos e resultaram na apreensão de entorpecentes.

A primeira situação foi registrada por volta das 10h50, nas proximidades da rodovia PR-466. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem que teria dispensado um objeto ao perceber a aproximação da viatura. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Após acidente, PM encontra ocupantes com sinais de embriaguez em Rio Branco do Ivaí

No entanto, durante uma varredura no local, a equipe localizou um cigarro de maconha. O abordado informou ser usuário da droga e relatou que havia mais entorpecente armazenado em frente ao seu local de trabalho. Os policiais encontraram aproximadamente 50 gramas da substância.

Já por volta das 18 horas, na Rua Santa Rita, outra equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Segundo a PM, um deles dispensou um objeto sob um veículo estacionado ao notar a presença da viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao verificar o local indicado, os policiais encontraram uma carteira de cigarros contendo maconha. O homem assumiu a posse da substância e informou que havia mais entorpecente em seu local de trabalho. Com autorização do abordado, a equipe foi até o estabelecimento e localizou outras porções da droga.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Nos dois casos, os envolvidos foram encaminhados ao Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre para os procedimentos previstos em lei. Foram lavrados os termos de compromisso de comparecimento, e os abordados foram liberados após o registro das ocorrências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abordagem policial ENTORPECENTES Jardim Alegre ocorrências POLICIA MILITAR posse de maconha
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV