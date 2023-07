Pastor leva jovem para motel prometendo 'cura espiritual'

Siga o TNOnline no Google News

Em Minas Gerais, um pastor de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira (10) após levar uma jovem, de 23, para um motel, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, prometendo "cura espiritual".

No boletim de ocorrência consta que a mulher é membra da igreja há pouco tempo e lá conheceu o pastor da congregação. Em um dia de oração, o homem disse que teve uma visão que a vítima estava com um câncer e que ele poderia curá-la.

Ainda de acordo com o boletim da Polícia Militar , a jovem explicou que o líder religioso marcou para o procedimento ser feito na manhã dessa segunda-feira. Em seguida, a buscou no bairro Vila Bretas e os dois foram em direção ao bairro Santa Rita, mas a jovem afirmou que não sabia o destino.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que os dois entraram com o carro em um local desconhecido onde o pastor estacionou e eles foram para um quarto, momento que ela percebeu que se tratava de um motel.

No local, o líder religioso teria dito para a jovem que o procedimento seria da seguinte forma: ela deveria passar um óleo e um sabonete específico para a cura mas, antes disso, ele iria tomar um banho.

Conforme o BO, a vítima que estava com um bebê ficou assustada e aproveitou o momento em que o pastor entrou no banheiro para fugir do motel. A mulher pediu ao marido para buscá-la, em seguida o casal procurou a polícia e contou a situação.

Versão do pastor

Após o relato da vítima, o militares foram até o motel e encontraram o pastor que deu uma versão diferente. Ele contou que há aproximadamente 30 dias a jovem o procurou em uma rede social pedindo cesta básica. O homem afirmou a PM, que tem costume de fazer doações.

Depois do primeiro contato, a jovem passou a frequentar a igreja onde ele é pastor. Em um dia de orações, teve uma visão, em que foi revelado que a mulher estava com câncer e que ele tinha como curá-la.

Ainda de acordo com a PM, o pastor contou que marcou com a jovem para subir um monte para iniciar o procedimento, mas como a vítima estava com um bebê, ele achou melhor ir para um local mais fresco, para o conforto da criança seguindo para o motel.

O líder religioso disse também que, achou que o local era um hotel comum e que dentro do quarto explicou a jovem como seria o procedimento: passaria um óleo ungido na cabeça dela, depois ela tomaria um banho com um sabonete consagrado.

O pastor contou que resolveu tomar um banho para se limpar e que ao sair do banheiro, não encontrou a jovem mais no quarto.

Segundo a PM, depois dos esclarecimentos, o pastor foi autuado por violação sexual mediante fraude e encaminhado para a delegacia. Em seguida ele foi levado para o presídio de Governador Valadares.

* As informações são do portal g1

