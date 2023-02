Pastor é assassinado a tiros dentro de comércio em Mauá da Serra

Da Redação

A equipe foi até o local e encontrou a vítima caída próxima do balcão

Um pastor foi assassinado a tiros em Mauá da Serra, norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (15). O crime aconteceu em um bazar na Rua Eidi Yano, no centro da cidade. É o primeiro homicídio registrado no município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), denúncias informaram barulho de disparos de arma de fogo no endereço e que uma pessoa saiu correndo do comércio, um bazar de roupas usadas. A equipe foi até o local e encontrou a vítima caída próxima do balcão, com marca de tiro no peito.

A PM acionou a equipe do Pronto Socorro da cidade, porém, o pastor Valdir Souza, de 53 anos, morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo da vítima.

A Polícia Civil também foi chamada e investiga o caso. Um levantamento é realizado no local para saber se algo foi roubado. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas.

