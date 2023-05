Pássaros em cativeiro: PM Ambiental multa morador do Vale do Ivaí

Da Redação

O 3º Pelotão Ambiental de Apucarana, após denúncia anônima, realizou fiscalização em uma residência do município de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, nesta quarta-feira (3). Pássaros nativos que eram mantidos em cativeiro sem licença ambiental foram localizados.

Conforme a polícia, foram encontrados 16 espécimes da fauna nativa brasileira, entres eles trinca-ferro, sabiá-laranjeira, canário, terra e sanguinho de boi. Todos sem anilhas de identificação e sem autorização ambiental para este tipo de criação.

O morador, além da multa ambiental de R$ 8 mil, responderá um termo circunstanciado de infração penal junto a Justiça da Comarca de São João do Ivaí. Os pássaros foram apreendidos e soltos em seu habitat natural, "Devido à avaliação de estado bravio, o que significa que foi retirado da natureza há pouco tempo e encontra apto a nova reinserção. Salientamos a importância da denúncia aos órgãos de segurança pública, podendo ser feito de forma anônima no canal de denúncia 181", informou a PM Ambiental.

