Passagem de Estação Espacial garante espetáculo no Vale do Ivaí; veja

O evento ocorre nos próximos dias

Esta é para os amantes de tecnologia e de astronomia: um grande espetáculo poderá ser visto dos municípios do Vale do Ivaí, Paraná, nos próximos dias. O que garante isso é a passagem da Estação Espacial Internacional (EEI), também conhecida como ISS, pelo céu da região. As informações são do Portal Nova Era.

A nave espacial poderá ser observada por volta das 19h04 de sábado (06), por aproximadamente dois minutos. Mas, quem perder a passagem da estação, não precisa se preocupar, já que deve haver mais passagens no domingo (07), segunda-feira (08) e terça-feira (09).

No dia 07, a EEI poderá ser observada em dois momentos. A primeira ocorre às 18h16; o segunda, às 19h52.

A passagem de maior brilho e duração acontecerá na segunda-feira (08), às 19h03min, e na terça-feira (09), às 18h14min, com 6 minutos de duração.

Dentro desses períodos, a Estação Espacial Internacional (EEI) ficará visível como uma luz em movimento no céu. A passagem acontece de forma rápida, visto que a nave se desloca a aproximadamente 27 mil quilômetros por hora.

Além disso, não será necessário o uso de equipamentos, como, por exemplo, telescópio, para observar a ISS. Basta olhar para o céu no horário de passagem, que já será possível avistar a estação.

Afinal, o que é a Estação Espacial Internacional?

A primeira estrutura para a montagem da EEI, o módulo Zarya, foi lançada em 20 de novembro pelos russos. A partir daí, se iniciou um projeto ambicioso, com o objetivo de construir um complexo de laboratórios de pesquisa em órbita da Terra para astronautas realizarem investigações científicas e tecnológicas únicas em um ambiente de microgravidade, além de preparar os seres humanos para missões espaciais futuras, que nos levem ainda mais longe.

Foi necessário um esforço colaborativo de 15 nações para atingir uma meta tão audaciosa. E essa parceria internacional continua até hoje na operação desse laboratório orbital, envolvendo cinco agências espaciais: a NASA (Estados Unidos), a Roscosmos (Rússia), a ESA (Agência Espacial Europeia), a JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) e a CSA (Agência Espacial Canadense).

A estação espacial levou 11 anos para ser totalmente construída.

Mas bem antes de ficar completamente pronta, a estação já recebeu seus primeiros tripulantes. Em 02 de novembro de 2000, quase dois anos após o lançamento do primeiro módulo, a tripulação da primeira expedição atracou na mais nova estrutura em órbita do nosso planeta. Desde então, a EEI nunca mais ficou vazia e já recebeu 263 pessoas de 20 países diferentes.

A EEI orbita a Terra a uma altitude média de 400 km e completa uma volta a cada 90 minutos. Dessa forma, em 24 horas, a estação espacial dá 16 voltas em torno do planeta. Os astronautas a bordo veem todo dia o Sol nascer e se pôr 16 vezes! Além disso, viajando a uma velocidade de 28.200 km/h, a estação espacial percorre uma distância equivalente a uma ida e volta à Lua em cerca de um dia.

Com informações do site Nova Era e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

