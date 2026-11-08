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TRÂNSITO

Passageiro morre em acidente na BR-376 e motorista bêbado e sem CNH é preso

Batida contra guard-rail ocorreu na tarde deste sábado. Vítima de 34 anos morreu no local, enquanto o condutor, de 28, foi levado à delegacia

Escrito por Da Redação
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Passageiro morre em acidente na BR-376 e motorista bêbado e sem CNH é preso
Autor Foto: divulgação/PRF

Um passageiro de 34 anos morreu na tarde deste sábado em um acidente de carro no quilômetro 278 da BR-376, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. O motorista do veículo, de 28 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi preso por embriaguez ao volante.

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O acidente ocorreu por volta das 14h. Segundo os registros policiais, o veículo GM Kadett, ocupado por dois moradores de Apucarana, atingiu a defensa metálica (guard-rail) da rodovia, resultando em danos graves na lateral direita do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

Após a colisão, o motorista foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para receber atendimento médico. Na unidade, diante da suspeita de ingestão de álcool, ele foi submetido ao teste do bafômetro. O exame confirmou a embriaguez, registrando 0,40 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Além da constatação do crime de trânsito, a polícia verificou nos sistemas que ele não possuía habilitação para dirigir.

O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana. Já o condutor, após ser liberado do atendimento hospitalar, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça para as providências legais. As causas que levaram à perda do controle da direção seguem sob apuração das autoridades competentes.

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