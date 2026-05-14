Passageiro é assaltado com faca ao descer de ônibus em Cambira

Um passageiro foi assaltado à mão armada na noite de quarta-feira (13) logo após desembarcar de um ônibus na região central de Cambira. O crime aconteceu por volta das 21h, nas proximidades de uma agência bancária.

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De acordo com o registro policial, a vítima foi surpreendida por um assaltante magro e alto, que vestia calça jeans, blusa branca e tênis. O criminoso, que estava armado com uma faca, ameaçou o homem e exigiu que ele entregasse seus pertences.

O bandido fugiu levando a bagagem da vítima — uma mala azul com rodinhas —, que continha diversas peças de roupa, além de uma carteira com documentos pessoais e um aparelho celular branco.

Após o roubo, o suspeito correu em direção à Avenida Brasil e seguiu pela Avenida Belo Horizonte, onde desapareceu. A Polícia Militar foi acionada pela vítima logo após o crime e realizou buscas pela região com base nas características do assaltante, mas ninguém foi localizado até o momento.

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O passageiro recebeu as devidas orientações das autoridades sobre os próximos procedimentos legais.



