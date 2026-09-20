Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
DESACATO

Passageiro de moto é detido após desacatar policiais em Ivaiporã; veículo é guinchado

Homem desacatou policiais durante abordagem e precisou ser contido após se recusar a ser algemado, segundo a PM.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Passageiro de moto é detido após desacatar policiais em Ivaiporã; veículo é guinchado
Autor Moto foi recolhida ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar - Foto: Reprodução/Ilustração

Um passageiro de motocicleta foi detido após desacatar policiais durante uma abordagem na Avenida Brasil, no Centro de Ivaiporã, na tarde de sábado (19). A moto foi guinchada após o condutor recusar o teste do etilômetro.

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou a motocicleta após perceber que ela trafegava em alta velocidade. Dois homens estavam no veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Cinco cães são resgatados após denúncia de maus-tratos em Jardim Alegre

Durante a abordagem, o condutor informou que havia consumido cerveja. Ele recusou o teste do etilômetro e não apresentou outro motorista habilitado.

A equipe informou sobre as penalidades previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor afirmou estar ciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o procedimento, o passageiro que é filho do condutor se alterou e afirmou que ninguém levaria a motocicleta e desacatou os policiais. Em seguida, começou a chutar o próprio veículo.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Os policiais deram voz de prisão por desacato. Segundo a PM, o homem se recusou a ser algemado e precisou ser contido com uso de força física.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai do rapaz presenciou a ação e pediu que ele parasse de xingar os policiais. Ele também relatou que o filho havia consumido bebida alcoólica durante um churrasco.

O homem foi encaminhado para a lavratura de um termo circunstanciado e depois liberado. A motocicleta foi recolhida por um guincho e recebeu as notificações administrativas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abordagem policial Alcoolismo Código de Trânsito Brasileiro desacato ivaipora motocicleta recusa de teste
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV