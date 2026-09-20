Passageiro de moto é detido após desacatar policiais em Ivaiporã; veículo é guinchado
Homem desacatou policiais durante abordagem e precisou ser contido após se recusar a ser algemado, segundo a PM.
Um passageiro de motocicleta foi detido após desacatar policiais durante uma abordagem na Avenida Brasil, no Centro de Ivaiporã, na tarde de sábado (19). A moto foi guinchada após o condutor recusar o teste do etilômetro.
Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou a motocicleta após perceber que ela trafegava em alta velocidade. Dois homens estavam no veículo.
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Durante a abordagem, o condutor informou que havia consumido cerveja. Ele recusou o teste do etilômetro e não apresentou outro motorista habilitado.
A equipe informou sobre as penalidades previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor afirmou estar ciente.
Durante o procedimento, o passageiro que é filho do condutor se alterou e afirmou que ninguém levaria a motocicleta e desacatou os policiais. Em seguida, começou a chutar o próprio veículo.
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Os policiais deram voz de prisão por desacato. Segundo a PM, o homem se recusou a ser algemado e precisou ser contido com uso de força física.
O pai do rapaz presenciou a ação e pediu que ele parasse de xingar os policiais. Ele também relatou que o filho havia consumido bebida alcoólica durante um churrasco.
O homem foi encaminhado para a lavratura de um termo circunstanciado e depois liberado. A motocicleta foi recolhida por um guincho e recebeu as notificações administrativas.