Passageira quebra a perna após acidente em Mauá da Serra

A passageira de um carro, de 45 anos, sofreu fratura exposta na perna direita, após acidente na BR-376 em Mauá da Serra, no norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 7h45 desta quarta-feira (28). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o carro modelo Voyage com placas de Goioxim/PR seguia sentido Ortigueira e acabou colidindo com sua parte frontal na lateral esquerda do veículo HB20, de Telêmaco Borba, que realizava manobra de retorno e cruzava a rodovia.

O Voyage era ocupado por três pessoas. A passageira do banco dianteiro do veículo sofreu fratura exposta na perna direita e foi encaminhada por uma ambulância do Município de Mauá para atendimento médico. O HB20 era ocupado também por 3 pessoas que não ficaram feridas.

O trânsito ficou lento durante o atendimento ao acidente.





