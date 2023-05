Passageira de moto fica ferida em colisão com carro, no Vale do Ivaí

Da Redação



Uma passageira de uma motocicleta Honda/NXR 160 ficou ferida na tarde de terça-feira (23) após um acidente de trânsito no perímetro urbano de Rio branco do Ivaí. Após a batida que envolveu um VW Santana, o motorista saiu do local e não foi mais visto.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) que foi acionada ao Hospital Municipal, por volta das 16h40, onde deu entrada a vítima do acidente.

No hospital, a mulher relatou que estava na garupa da motocicleta que era pilotada pelo seu marido, quando o VW Santana parou em sua frente e começou a dar ré.

Segundo a vítima, o marido começou a buzinar para alertar o motorista , porém não houve tempo e o carro colidiu com a motocicleta e acabou machucando a perna da passageira.

Após receber os primeiros atendimentos no hospital, a vítima foi encaminhada para uma unidade de Ivaiporã para exame de Raio X.

A equipe policial realizou policiamento pelo município com intuito de localizar o veículo e o motorista, porém sem sucesso.

