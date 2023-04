Páscoa chega 'adiantada' nas escolas municipais de Jandaia do Sul

Da Redação

Entrega simbólica foi feita nesta terça-feira

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação, realizou na manhã desta terça-feira (04), a distribuição de ovos de Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino. O evento aconteceu de forma simbólica na Escola Municipal Monteiro Lobato, mas todas as demais escolas e Centros Municipais de Educação Infantil realizaram a entrega, totalizando mais de 1,7 mil itens.

Para garantir que todos os alunos aproveitassem a lembrança, além dos ovos de chocolate ao leite, a Prefeitura se preocupou em adquirir, também, ovos especiais para os alunos que possuem intolerância à lactose e diabetes, com produtos sem lactose e diet.

Estiveram presentes na entrega o prefeito Lauro Junior acompanhado da primeira dama Stella Silva, o vereador Tadeu Roco, a diretora do Departamento de Educação Meire Silva com a equipe do departamento, além de diretoras das escolas e CMEIs, professores e alunos.

Este ano é o terceiro ano consecutivo que a gestão, juntamente com a Câmara de Vereadores, realiza a entrega e o prefeito Lauro Junior comentou sobre a emoção em fazer a entrega. “É gratificante ver a alegria dos alunos recebendo a lembrança do ovo de chocolate que é um símbolo de vida e renascimento onde os Cristãos consagram esse hábito como lembrança da Ressurreição de Cristo “, comenta.

