Partilha de bens termina em briga entre tia e sobrinha

A equipe de serviço da Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta das 16 horas de quarta-feira (14) para atender uma situação de lesão corporal, em São João do Ivaí, onde a solicitante relatava ter sido agredida pela sobrinha.

No local, em contato com a mulher, ela disse que sua sobrinha foi até sua residência e a agrediu verbal e fisicamente. No momento da chegada da equipe a sobrinha já não se encontrava no local.

A tia relatou que o motivo da agressão, foi a discussão sobre partilha de bens, onde a solicitante disse que mora na residência que era de sua mãe que faleceu há 6 meses e que haveria de partilhar entre os seis irmãos.

Mediante a não vontade da solicitante em representar contra sua sobrinha, a equipe orientou a solicitante a procurar ajuda técnica para solucionar a situação da partilha de bens.

A tia também foi informada sobre o prazo de seis meses para procurar o poder judiciário caso queira dar andamento à representação.

