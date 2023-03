Parte de carga de fertilizantes é furtada de caminhão na BR-376

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Faxinal foi acionada na segunda-feira (27) em atendimento na PR-272, onde um motorista relatava que tinha sido vítima de furto de carga na rodovia BR-376.

Os policiais militares foram ao local e conversaram com o motorista. Ele relatou que no domingo (26) o caminhão apresentou defeito. Ele então parou o veículo no KM 321 da BR 376, Praça de Pedágio de Ortigueira (que se encontra desativada), tendo que pernoitar no local.

Pela manhã, ao acordar, por volta das 07 horas, percebeu que a lona da carroceria foi cortada, na parte superior e na parte lateral direita.

Ainda segundo o motorista, foi levado aproximadamente 2 mil quilos de fertilizantes Yaratera Calcinit, divididos em 80 sacas de 25 kg cada. O motorista também registrou o fato na Polícia Rodoviária Federal.A vítima foi orientada quanto aos procedimentos, sendo confeccionado o B.O.U para registro e providências futuras.

