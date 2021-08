Da Redação

Parquinhos infantis serão reabertos em Marilândia do Sul

Nesta quarta-feira (18) o prefeito Aquiles Takeda, anunciou que os parquinhos infantis serão reabertos a partir do mês de setembro em Marilândia do Sul. A decisão segue todos os protocolos estabelecidos pela Secretaria estadual de saúde e demais órgãos responsáveis, que estão flexibilizando as restrições de circulação de pessoas em todo o estado.

A medida vale para todos os parques públicos e academias ao ar livre do município, com liberação marcada para o dia 1º de setembro. “Estamos tomando todos os cuidados para que o retorno das atividades de lazer e de qualidade de vida, possa ser feito com segurança. Não víamos a hora de autorizar a abertura dos parquinhos, mas por conta da pandemia, a decisão exige responsabilidade e muita precaução.” Comentou o Prefeito Aquiles.

Um dos principais espaços públicos de Marilândia do Sul, a nova praça da rodoviária, que conta com campo de gramado sintético, parquinho infantil e academia ao ar livre, aos poucos volta a ser 100% utilizado pela população. O futebol foi o primeiro a ser autorizado, seguido da academia ao ar livre, resta agora apenas a liberação do parquinho para que as crianças também possam se divertir.

Apesar da liberação de espaços de uso coletivo, a Prefeitura orienta que todos os cuidados para conter a disseminação da COVID-19 precisam ser mantidos, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a utilização do álcool gel. Nos parquinhos municipais, cabe aos pais ou responsáveis, orientar as crianças para que elas se cuidem, para protegem a elas e a toda a comunidade.