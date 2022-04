Parques de Ivaiporã ganham brinquedos adaptados para cadeirantes

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã adquiriu dois carrosséis e dois balanços com estrutura em aço tubular para cadeirante, por meio dos Departamentos Municipais de Obras e Meio Ambiente. Os investimentos foram no valor de R$ 19 mil.

Nesta quinta-feira (7), foram instalados dois equipamentos no Parque Jardim Botânico, enquanto os outros dois serão montados no Parquinho Municipal. O carrossel tem capacidade para dois cadeirantes e duas crianças sentadas, e o balanço contém plataforma para o cadeirante com o assoalho antiderrapante e cadeira para acompanhante.

Um dos objetivos da administração Carlos Gil e Marcelo Reis é proporcionar acessibilidade aos espaços e vias públicas, e especialmente a inclusão social dando sequência ao cumprimento das metas do plano de governo.

A implantação de playground para crianças com deficiência física foi uma indicação a vereadora Gertrudes Bernardy, em fevereiro de 2021. A vereadora acompanhou a chegada dos aparelhos, na terça-feira, dia 5 de abril, e a instalação, nesta quinta-feira, dia 7, com a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski.

“Ivaiporã tem lindos parques infantis. Mas não com equipamentos adaptados para cadeirantes. Por isso, indiquei ao Executivo, que entendeu a necessidade de investir em equipamentos que proporcionem às crianças o direito de brincar – sejam com ou sem deficiência física”, contou Gertrudes Bernardy, que pediu à população para ajudar a zelar pelo bem público.

Respeito às crianças com deficiência – e não só – e aos familiares. É o que defende o prefeito em exercício de Ivaiporã Marcelo Reis. “Com a instalação dos brinquedos as crianças podem ter momentos de lazer e conviver com os amiguinhos. Portanto, é com respeito, atenção e carinho que a administração trabalha em prol da população”, afirmou Marcelo Reis.