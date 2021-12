Parque industrial de Ivaiporã recebe mais três empresas

Da Redação

Parque Industrial de Ivaiporã

O prefeito Carlos Gil e o vice Marcelo Reis entregaram 3 terrenos aos empresários Paulo Machado da Silva, Nilton Coelho e Renato Farias, que irão construir no Parque Industrial de Ivaiporã. Para o inicio das construções a Prefeitura também fará a terraplanagem dos terrenos.

A entrega dos terrenos foi feita na terça-feira, dia 21 de dezembro, com a participação dos diretores dos Departamentos Municipais de Indústria e Comércio, e Viação, Alex Fonseca e Ilson Gagliano, e dos vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.

No Parque Industrial I serão instaladas as empresas Marmoraria Ivaiporã Ltda – Me, que prevê gerar 8 empregos, e Pedao Coelho Madeireira Eireli, que estima criar 9 emprego. E no Parque Industrial II a MH Usinagem Vale do Ivaí Ltda, que calcula oportunizar 93 empregos – totalizando 110 empregos.

O prefeito Carlos Gil explicou que os empresários irão gerar os respectivos empregos conforme estabelecidos em contrato. Posteriormente, a escritura do terreno passará a ser legalmente dos empresários.

“Esta área será o portal de entrada de Ivaiporã, que tem grandes perspectivas de desenvolvimento com a construção do Parque de Exposição e do trevo do Ouro Verde. Inclusive o governador Carlos Massa Ratinho Júnior tem visão semelhante sobre o crescimento do município devido aos investimentos previstos”, declarou o prefeito Carlos Gil.

Desenvolvimento

Entre o Parque Industrial I e II a Prefeitura tem cerca de 20 terrenos para incentivar o processo de industrialização no município. “O estímulo ao desenvolvimento inclui a execução de pavimentação asfáltica entre a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar e o Campus do Instituto Federal do Paraná – passando pelo Parque Industrial I, onde há 7 empresas estabelecidas”, informou o prefeito Carlos Gil.

O vice-prefeito Marcelo Reis disse que há mais empresários interessados em investir Parque Industrial I e II. “A tendência do município é crescer. Por isso, acredito que, nos próximos 4 anos, haverá muitas empresas no Parque Industrial I e II”, calculou.

Logo que a Prefeitura concluir a terraplanagem o empresário Paulo Machado da Silva dará início à edificação do barracão, que terá 1.110 m² de área construída. “A minha área de produção [mármore] e o número de funcionários precisam ser ampliados. Com a construção do barracão passarão de 10 para 18 funcionários”, explicou o empresário.

A preocupação e o trabalho constante do Departamento Municipal de Indústria e Comércio para a retomada da economia foram mencionados pelo diretor Alex Fonseca. “A nossa meta é incentivar a instalação de empresas ou oferecer condições para que outras sejam ampliadas visando à geração de empregos”, afirmou Alex Fonseca, informando que a soma dos contratos de concessão do Parque Industrial I e II, estabelecidos em 2021, irão gerar mais de 130 empregos – incluindo as empresas Fábrica 1 Movelaria e Marmoraria Alto Brilho, que receberam os respectivos barracões em setembro.