Parque de Exposições de Ivaiporã tem 55% das obras concluídas

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

Visita as obras do Parque de Exposições de Ivaiporã

O prefeito Carlos Gil, acompanhado pelos secretários municipais de Obras, Agricultura e Viação – Bruno Montoro, Carlos Oliveira e Ilson Gagliano, realizou uma visita ao Parque de Exposições de Ivaiporã para conferir o andamento das obras que prometem tornar possível a realização da 19ª Expovale – prevista para acontecer entre os dias 14 e 19 de novembro.

continua após publicidade

Carlos Gil, Bruno Montoro, Carlos Oliveira e Ilson Gagliano estavam acompanhados da arquiteta Silvana Zurlo – responsável pelo projeto do Parque de Exposições, presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Montanheri (Sabão) e pelo engenheiro Nilson Chagas, que coordena os trabalhos de 50 homens. Eles percorreram o Parque de Exposições para verificar o avanço da construção e conversaram com a imprensa.

- LEIA MAIS: Cohapar recebe projeto do Condomínio do Idoso de Ivaiporã

continua após publicidade

A empolgação do prefeito era evidente ao explicar à imprensa os planos para a arena de eventos, que contará com 12 lances de degraus e será utilizada para shows e rodeios, com pista de saibro e acessibilidade. “A obra, que alcança 55% de execução, promete transformar o espaço em um dos melhores Parques de Exposições do Paraná”, afirmou Carlos Gil. A Prefeitura adquiriu o terreno – totalizando uma área de 159 mil m² próxima ao Trevo Ouro Verde.



As melhorias não param por aí. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está se empenhando para plantar 15 mil m² de grama, enquanto a empresa Campos Verdes plantará 25 mil m² de grama – totalizando 40 mil m² contribuindo para criar um ambiente mais agradável e aconchegante para os visitantes.

Grade de shows em agosto

A programação da 19ª Expovale está tomando forma. Shows estão agendados para ocorrer entre os dias 14 e 19 de novembro, com exceção do dia 18, reservado para a final do rodeio. No dia 19, quando a cidade de Ivaiporã completa 62 anos, haverá show para celebrar a data. O prefeito Carlos Gil deixou claro que o evento contará com atrações nacionais, regionais e municipais. Mas prefere concluir a grade de shows para divulgar a programação em agosto.

continua após publicidade

Em relação ao financiamento das obras, o prefeito revelou que os investimentos estimados chegam a R$20 milhões – podendo ultrapassar. O 1º passo foi dado com a conquista de emendas parlamentares contando com R$5.099.990,00 do deputado federal Sérgio Souza e R$5.450.000,00 do Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Ademar Traiano. Além disso, a Prefeitura investiu em terraplenagem, movimentação de terra, iluminação e diversos serviços não licitados, que são executados pelas equipes da administração municipal.

Outras obras

O prefeito não economizou nas palavras ao afirmar que, após a conclusão das obras previstas, o Parque de Exposições será um dos melhores do Estado. Além disso, outros projetos grandiosos estão em andamento na cidade, como a construção de barracões industriais, 2 Unidades Básicas de Saúde, reforma e ampliação do Centro da Juventude com piscina coberta e aquecida, Bosque da Saúde, usina fotovoltaica, entre outros.

“A Expovale, que beneficiará produtores, o agronegócio, empresários e a região do Vale do Ivaí, é vista como um sonho a ser concretizado pela população de Ivaiporã. O comprometimento e empenho do prefeito Carlos Gil têm sido fundamentais para transformar este sonho em realidade, trazendo desenvolvimento e mais oportunidades para o município”, analisou Edivaldo Montanheri.

Com previsão de conclusão das obras os moradores aguardam ansiosamente a chegada da Expovale e a inauguração do Parque de Exposições, que promete marcar a história da cidade e atrair visitantes de diversas regiões.

Siga o TNOnline no Google News