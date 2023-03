Parque de Exposição de São João do Ivaí recebe postes de iluminação

Da Redação

A melhoria visa trazer mais segurança ao espaço

O Parque de Exposição do município de São João do Ivaí está recebendo investimentos. Para dar mais segurança ao espaço e oportunizar que os moradores façam eventos até mesmo no período noturno, estão sendo instalados postes de iluminação na área interna.

De acordo com informações da Prefeitura, estão sendo investidos recursos do Ministério do Turismo e a administração municipal ainda planeja realizar mais investimentos com recursos próprios para melhorar cada vez mais o local.

Segundo a prefeita, Carla Emerenciano, a sua administração abriu espaço para que, principalmente, a juventude de São João do Ivaí possa se reunir e se divertir com eventos.

"Sabemos que falta muita coisa para fazer lá, mas demos uso ao local para que não se tornasse um investimento ocioso e dinheiro mal aplicado. A juventude vem utilizando e com esta iluminação abre mais oportunidades, além de dar mais segurança”, destaca a prefeita.

Emerenciano enfatiza, ainda, que o planejamento também inclui melhorias nos banheiros e na reposição dos bens públicos que foram danificados por vândalos.

Fonte: Prefeitura de São João do Ivaí.

