Parque Ambiental Jardim Botânico de Ivaiporã é revitalizado

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Obras está promovendo a revitalização do Parque Ambiental Jardim Botânico. O parque foi criado em 2016 na primeira gestão do prefeito Carlos Gil (2013/2016) e desde então é um centro de encontro, lazer, esportes e convívio muito visitado pelos moradores da cidade e de toda região. As obras são executadas com recursos próprios e servidores municipais.

Conforme o engenheiro, Bruno Montoro, diretor do Departamento de Obras, as ações foram iniciadas pela construção de uma ciclovia, ao lado da pista de caminhada que fica no entorno do lago. “Vai ter um guarda corpo cercando todo o lago em volta, mas dando visibilidade, não poluindo o visual, será uma coisa bem bacana. Queremos dar uma repaginada no lago”.

Além da ciclovia, também será instalado novos brinquedos para as crianças, iluminação, reformas de todos os decks, dos mirantes, do campo sintético, alambrados e gramados. “Também estamos prevendo uma cobertura para os quiosques e pintura geral”, relata Montoro.

Somente para o alargamento da pista, que está sendo feito dentro do lago, a previsão é de que sejam necessários 500 caminhões de pedra. “A ideia inicial era uma camada de brita e terra. Só que não conseguimos, por conta da compactação e acabamos conseguindo pedras, que vai dar uma base muito melhor. Após a compactação, será feita a brita graduada e depois o asfalto”, explica o diretor de obras.

A expectativa para a entrega das obras, segundo o prefeito Carlos Gil é para o mês de novembro, quando acontece o aniversário de 60 anos do município, no dia 19.

“Será um presente para a população de Ivaiporã, que cuida da saúde praticando atividade física – especialmente ao ar livre, o que é muito bom. Afinal, esporte é saúde”, destacou Carlos Gil.