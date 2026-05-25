Paróquia São José promove Jantar Dançante dos Namorados

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A Paróquia São José, de Cambira, realiza no próximo dia 13 de junho o tradicional Jantar Dançante dos Namorados. O evento será realizado no Salão Paroquial, a partir das 21 horas.

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A noite contará com música ao vivo da banda Maks Freire & Alex, além de jantar servido pelo Castello Buffet.

As mesas serão limitadas e cada uma, com capacidade para seis pessoas, está sendo comercializada por R$ 800.

Os convites podem ser adquiridos com membros do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP).

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A organização informa ainda que as bebidas serão vendidas separadamente durante o evento. O contato pode ser feito através do número 43 98427-1011.





Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato



