Paróquia São José promove Jantar Dançante dos Namorados
Evento acontece no dia 13 de junho, em Cambira, com música ao vivo e jantar especial
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 09:53:54 Editado em 25.05.2026, 11:32:21
Foto: Ilustrativa Pixabay
A Paróquia São José, de Cambira, realiza no próximo dia 13 de junho o tradicional Jantar Dançante dos Namorados. O evento será realizado no Salão Paroquial, a partir das 21 horas.
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A noite contará com música ao vivo da banda Maks Freire & Alex, além de jantar servido pelo Castello Buffet.
As mesas serão limitadas e cada uma, com capacidade para seis pessoas, está sendo comercializada por R$ 800.
Os convites podem ser adquiridos com membros do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP).
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A organização informa ainda que as bebidas serão vendidas separadamente durante o evento. O contato pode ser feito através do número 43 98427-1011.
Foto: Lis Kato
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