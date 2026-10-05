Paróquia de Rio Bom promove festa e novena em louvor a Nossa Senhora Aparecida

Programação se estende até o dia 12 de outubro e inclui missas, procissão, leilão de gado e consagração das crianças

A Igreja Matriz de Rio Bom promove, entre os dias 1º e 12 de outubro, a tradicional Novena e Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, com uma programação que reúne celebrações religiosas e momentos de confraternização para a comunidade. O cronograma foi pensado para preparar os fiéis espiritualmente e celebrar a data dedicada à padroeira do Brasil com atividades no entorno da igreja matriz.

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O ponto alto das festividades ocorre no fim de semana. No dia 11 de outubro, a programação começa às 9h com a celebração da Santa Missa, seguida por uma procissão. Logo após o ato religioso, o Salão Paroquial sedia um almoço festivo que terá como destaque o tradicional churrasco no espeto de bambu. O evento também oferecerá música ao vivo, leilão de gado e um show de prêmios para os participantes. Já no dia 12, feriado nacional, a igreja realiza uma nova Santa Missa de louvor a Nossa Senhora Aparecida, também às 9h, marcada pelo momento especial de consagração das crianças.

Como preparação para a grande festa, a comunidade participa da novena, que acontece desde o dia 1º e segue até 10 de outubro. Os encontros religiosos são realizados sempre às 19h30, com exceção do dia 4 de outubro, data em que a paróquia não realiza a celebração da novena.





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