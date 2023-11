Paróquia de Borrazópolis promove prova pedestre em dezembro

A Paróquia Imaculada Conceição, de Borrazópolis (PR), está promovendo uma grande programação para marcar o dia da padroeira do município, comemorado em 8 de dezembro. Além de novena e celebrações especiais, será realizado leilão de gado, almoço e uma prova pedestre com premiação em dinheiro, a primeira realizada pela paróquia.

A programação religiosa tem início no dia 30 de novembro com novena todos dias às 19h30 na Igreja Matriz. No dia 9 de dezembro, a paróquia realiza missa sertaneja, as 19h30.

No dia 10 de dezembro, a programação inclui missa em ação de graças, que acontece as 9 horas, seguida da 1ª Corrida Amadora da Imaculada Conceição, almoço com churrasco e leilão de gado.

A corrida pedestre tem trajeto de 6,5 km e vai premiar os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. O primeiro prêmio é de R$ 1,5 mil. As inscrições para prova já estão abertas. Inscrições e informações neste link.

