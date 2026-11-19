Parceria entre Amuvi, Arapongas e Sabáudia debate uso da IA na educação
Evento acontece nesta segunda-feira (23) em Jandaia do Sul e reúne prefeitos, secretários, professores e técnicos da região
A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), em parceria com os municípios de Arapongas e Sabáudia, promove nesta segunda-feira (23) o 1º Fórum Educacional da Amuvi. Com o tema central "O Uso da IA nas Secretarias de Educação", o encontro será realizado das 8h às 17h no Anfiteatro Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café, em Jandaia do Sul (PR).
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O objetivo do evento é discutir as aplicações e os impactos da Inteligência Artificial no cotidiano administrativo e pedagógico do ensino público municipal. A organização da pauta e da estrutura do encontro é liderada pela Câmara Técnica de Educação da Amuvi.
De acordo com o secretário de Educação de Arapongas, padre Lino Batista de Oliveira, o fórum tem como foco integrar as lideranças regionais em torno da inovação tecnológica. A cerimônia de abertura está marcada para as 8h e deve reunir as principais autoridades do Vale do Ivaí.
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"Todos os prefeitos da Amuvi, Sabáudia e Arapongas foram convidados, todos os secretários de educação, mais professores, diretores e técnicos da secretaria de educação", destaca o secretário.
A programação se estenderá ao longo de todo o dia com palestras e debates voltados para a capacitação dos profissionais. "O evento é encabeçado pela Amuvi, mais especificamente pela Câmara Técnica Educacional, mais os dois municípios, Arapongas e Sabáudia", reforça padre Lino.