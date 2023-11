Paratleta de Jandaia conquista medalha de prata no Parapan de Santiago

A paratleta Jady Malavazzi, de Jandaia do Sul-PR, garantiu a medalha de prata na prova de contrarrelógio dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, realizados no último domingo (19), defendendo a seleção brasileira de paraciclismo.

Na Handbike feminino, a jandaiense não economizou energia e percorreu os 10,8km com o tempo de 17min44 para assegurar a medalha de prata. A americana Sophia Katerina marcou 15min14 e conquistou a medalha de ouro, enquanto Ruth Rollman, também dos EUA, fez 18min32 e ficou com o bronze.

Além dela, as foram as grandes destaques ao alcançarem a tão almejada medalha de ouro no Tandem Feminino. Lauro Chaman ficou com a prata na categoria MC1-5 após pedalar 21,6km.

A prova de contrarrelógio, uma das modalidades mais desafiadoras do paraciclismo, exige um misto de habilidade e resistência dos atletas. Nessa competição individual, os ciclistas precisam percorrer um percurso determinado no menor tempo possível, sem o auxílio de outros competidores.

"Além das conquistas individuais, as medalhas alcançadas neste primeiro dia são um reflexo da importância do Pan para o desenvolvimento do paraciclismo no Brasil. O incentivo e investimento atrelado a um planejamento bem executado têm permitido que os nossos atletas se destaquem cada vez mais em competições internacionais. A participação da seleção como um todo nos Jogos é uma oportunidade não apenas de mostrar o talento de cada paraciclista, mas também de promover a inclusão e quebrar barreiras através do esporte. Estamos muito felizes", destacou Edilson Rocha "Tubiba", Coordenador do Paraciclismo na CBC.

Entre os demais atletas da equipe brasileira, na categoria Ciclismo C1-5, Carlos Soares ficou em 11º lugar, Victor Luise em 12º lugar e André Grizante em 14º lugar, enquanto Amanda Paiva conquistou a 11ª colocação, seguida por Sabrina Custódia em 12ª lugar e Victória Barbosa em 14ª lugar.

Na categoria Triciclo Mixed, Adriano Matunaga alcançou a 7ª posição. No Handbike H1-5, Mariana Garcia ficou em 4º lugar e Josiane Nowacki em 5º lugar. No Handbike Masculino, Ulisses Freitas conquistou o 5º lugar, enquanto Ronan Fonseca ficou em 10º lugar.

A seleção volta a competir na próxima quinta-feira (23) nas provas de Paraciclismo de Pista nas categorias Ciclismo C1-5 e Tandem.

