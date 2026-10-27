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Paraná em Ação atende população de Godoy Moreira a partir desta quinta-feira

O atendimento será até sábado (31), das 9h às 17h, no Centro de Eventos, na Rua Raul Francisco de Paula

Escrito por Da Redação
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Paraná em Ação atende população de Godoy Moreira a partir desta quinta-feira
Autor Ação acontece a partir de quinta - Foto: SEJU

A feira Paraná em Ação, promovida pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), chega à população de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, nesta semana, de quinta-feira a sábado (29 a 31). A ação oferece diversos serviços gratuitos como confecção da nova carteira de identidade, serviços de migração, cadastro habitacional, acesso a vagas de emprego, teste de DNA e divórcio consensual.

-LEIA MAIS: Sergio Moro anuncia Fátima Gavioli como nova secretária da Educação do Paraná

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O atendimento será das 9h às 17h, no Centro de Eventos, na Rua Raul Francisco de Paula, s/n.

“O Paraná em Ação reúne em um só local serviços públicos do Governo do Estado a da prefeitura para sanar os problemas da população. É esse o grande objetivo. Garantir direitos através de serviços gratuitos”, ressaltou Ricardo Albanus de Lima, coordenador do programa pela Seju.

Para facilitar o atendimento, quem for até o local deve levar documento de identificação.

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DOCUMENTAÇÃO - Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é obrigatório levar certidão de nascimento ou casamento original e sem rasuras, número do CPF e informar o CEP de residência, podendo também incluir documentos opcionais como título de eleitor, cartão do SUS, CNH, certificado militar e comprovante de tipo sanguíneo.

Nos atendimentos da Defensoria Pública, como divórcios consensuais e assessoria jurídica, devem ser apresentados documentos pessoais (RG e CPF), certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e de renda. Para solicitação de exame de DNA, além desses documentos, é necessário que o caso seja consensual, sem o nome do pai na certidão, e com renda familiar de até três salários mínimos.

Ter a documentação completa e organizada é fundamental para garantir mais agilidade no atendimento e evitar a necessidade de retorno.

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Além da emissão de documentos, o evento contará ainda com orientações sobre a tarifa social de água e energia, atividades culturais, atendimentos da assistência social, serviços de saúde, consultas e encaminhamentos para vagas de emprego em empresas da região.

Serviço:

Paraná em Ação em Godoy Moreira
Data: 29, 30 e 31 de outubro
Horário: 9h às 17h
Local: Centro de Eventos localizado na rua Raul Francisco de Paula, s/n

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