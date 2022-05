Paraná Cidadão realiza 6 mil atendimentos em Ivaiporã

Da Redação

A feira de serviços Paraná Cidadão, realizada pelo Governo do Estado em Ivaiporã (Vale do Ivaí), superou as expectativas dos organizadores e parceiros e realizou 5.989 atendimentos, numa média diária de 1.149 pessoas. O evento aconteceu entre os dias 4 e 6 de maio e reuniu equipes de secretarias estaduais e empresas do governo, além de órgãos municipais, entidades do setor privado e empresas, para prestação de serviços à população.

O vice-governador Darci Piana participou do evento e enfatizou a importância da união para atender os moradores. “Essa estratégia é fundamental e demonstra a atenção do poder público com os cidadãos, pois eles podem resolver uma série de questões em um só lugar”, disse.

“O Paraná Cidadão é o carro-chefe do governo Carlos Massa Ratinho Junior na promoção da cidadania nos municípios. Nesse mutirão são confeccionados vários documentos, realizados os cadastros em diversos programas sociais do governo”, explicou Rogério Carboni, secretário de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que coordena o programa. “Também promovemos ações de saúde e segurança, como foi o caso desta edição de Ivaiporã, que teve como tema o Maio Amarelo, mês de conscientização para prevenção aos acidentes de trânsito”.

Os destaques da edição foram os 1.376 atendimentos realizados pela Polícia Militar, entre orientações em segurança, apresentações e exposições da PM, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Ambiental, Bombeiros e Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Também foram destaques os 1.312 atendimentos pela Sanepar, que incluem atualizações cadastrais, adesões à Tarifa Social da Água, além de consultas a débitos e negociação de dívidas.

Na área de documentos, foram confeccionados pelo Instituto de Identificação do Paraná 587 RGs, sendo 181 através do Programa Criança e Adolescente Protegido, uma parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Também foram emitidos 265 CPFs, através de um convênio com a Receita Federal. Carteirinhas de Identidade Jovem (ID Jovem), Carteira de Trabalho (CTPS), Carteira do Autista (CIPTEA), Carteira de Habilitação (incluindo CNH Social e CNH Digital) e Cartão de Registro Nacional Migratório (CRNM) completam o rol de serviços prestados.

Outro destaque foram os números de atendimentos do Detran, que além da emissão de CNHs realizou a impressão de extratos de veículos e multas, além de ações educativas para o trânsito, totalizando 415 atendimentos. O Ônibus Lilás, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, realizou 199 atendimentos de orientação sobre violência contra mulher. O Departamento de Trabalho ajudou 136 pessoas com a emissão de CTPS, atualização cadastral, intermediação de mão de obra e seguro desemprego.

O evento contou com a participação da Secretaria de Fazenda (115 cadastros no Nota Paraná), a Copel, o Procon, a Cohapar, o CIEE-PR (Centro de Integração Escola-Empresa), a Fomento Paraná, além de serviços oferecidos pela prefeitura de Ivaiporã.