Para se defender de agressão, mulher dá tesourada no marido

Um casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí, na noite deste domingo (17), após uma briga, que acabou em ferimentos. Para se defender das agressões, a mulher atingiu o marido com uma tesourada.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), por volta das 19h20, a equipe foi acionada e foi até a Rua Floriano Peixoto. No endereço, os policiais encontraram um homem arrastando uma mulher pela rua. Foi dada voz de abordagem, os dois apresentaram ferimentos pelo corpo sendo que o homem com um corte no braço esquerdo causado por uma tesoura.

A mulher relatou que ela e seu esposo ingeriram bebidas alcoólica o dia todo e que em dado momento iniciaram uma discussão não sabendo precisar o motivo e que seu convivente começou a agredi-la com socos e chutes. Ela para se defender utilizou de uma tesoura causando-lhe o corte no braço.

Diante os fatos e das lesões, os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal para avaliação médica e posteriormente foram levados para a Delegacia de Polícia.