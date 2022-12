Papai Noel faz visitas e entrega presentes em comunidades de Ivaiporã

Da Redação

O tempo chuvoso na manhã deste domingo (18), não impediu que um grupo de amigos da Fundação Beneficente de Ivaiporã entregassem brinquedos para crianças carentes arrecadados junto a população de Ivaiporã.

Para a entrega dos presentes de Natal, segundo José Carlos Pinto, presidente da fundação, foram mobilizadas mais de 100 pessoas, desses muitos vestidos de Papai Noel.

Todos os Papais Noéis foram acompanhados de três a quatro pessoas em camionetes. Um para dirigir e três ajudando o Bom Velhinho na entrega dos brinquedos e doces.

O tesoureiro da fundação Marco Aurélio Louzada agradeceu o apoio da população pelos valores arrecadados. Neste ano, o projeto “Natal Solidário”, que existe desde 2005, arrecadou R$ 22 mil, sendo entregues mais de 4 mil presentes, entre carrinhos e bonecas.

“É a primeira vez que entregamos os presentes com chuva. Até foi melhor, no ano passado o calor foi terrível. Com essa roupa de Papai-Noel, hoje está fresquinho. Também só temos a agradecer ao povo de Ivaiporã que nunca deixou de ajudar a gente”, enfatizou Louzada.

A advogada e professora Poliana Andrade Ferreti, que há cinco anos participa do “Natal Solidário” e neste ano foi a responsável pelos roteiros, disse que se sente muito feliz em participar dessa ação social.

“Procuramos atingir as regiões mais carentes da cidade, as áreas mais periféricas onde as crianças provavelmente não vão receber brinquedos. É muito legal ver as pessoas ajudando, é bonito ver a felicidade nos olhos das crianças quando recebem os presentes. Cada vez nos empenhamos mais para que fique melhor, e elas possam receber os presentes. Eu faço isso junto com meu pai e isso é muito mais legal”, completou Poliana.

