Papai Noel é recepcionado em Ivaiporã com show pirotécnico; veja

A noite de sexta-feira (9) foi especial para as crianças que estiveram presentes na Praça Manoel Teodora da Rocha em Ivaiporã para acompanhar o evento de chegada do Papai Noel. O Bom Velhinho chegou a praça durante o desfile natalino, acompanhado da mamãe Noel. O evento contou ainda om show pirotécnico. Assista o vídeo abaixo.

Até o dia 23, o público poderá assistir apresentações culturais, fazer uma visita ao Papai Noel, visitar as decorações natalinas espalhadas por vários pontos da cidade entre outras atrações.

O vice-prefeito Marcelo Reis, que na oportunidade representava o prefeito Carlos Gil, abriu a cerimônia e fez a entrega das chaves da cidade ao Papai Noel.

Ele agradeceu o apoio de todos servidores municipais, em especial o pessoal do departamento municipal de assistência social e do departamento de cultura e da secretária de educação, responsáveis pela organização do desfile de Natal.

Marcelo destacou que a festa foi preparada com o objetivo estimular a união, confraternização e a empatia da população.

“A gente fica feliz, as crianças ficam felizes porque hoje recebemos o nosso Papai Noel. A partir de hoje damos início ao encontro das famílias, o encontro do Natal e vamos trazer toda a felicidade das famílias para toda a nossa cidade”, disse Carlos Gil.

A presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy, também prestigiou a festa de recepção ao Papai Noel. “Linda festa. Uma surpresa maravilhosa para a nossa população. Agradeço a todos os pais que trouxeram seus filhos para que eles abrilhantassem ainda mais esta festa”, destacou

Programação

12 a 16 e 19 a 23 de dezembro

Das 19h00 às 22h00

Atendimento do Papai e Mamãe Noel com personagens da Disney

Praça Manoel Teodoro da Rocha

15, 16 e 22 e 23 de dezembro

Às 19h30

Atrações culturais na Praça Manoel Teodoro da Rocha

Veja como foi:

