Papai Noel dos Correios: agências da região começam a receber cartas

Envio e cartas e adoção podem ser feitas pela internet

A ação natalina mais aguardada pela criançada começou. E, assim como no ano passado, as cartinhas direcionadas à campanha “Papai Noel dos Correios” podem ser enviadas pela internet. Quem preferir, também pode entregar nas agências participantes. Na região, os municípios de Arapongas, Grandes Rios e Ivaiporã aderiram à campanha.

Maria Adriane Grossi, gerente da agência de Ivaiporã, explica que todo processo pode ser feito online. Segundo ela, as cartas podem ser cadastradas e adotadas no blog da campanha. Clique aqui e acesse o site.

O período de recebimento das cartas vai até o dia 14 de dezembro, de adoção até o dia 13. A entrega dos presentes na agência dos Correios, que fica localizada na Avenida Souza Naves,777 até o dia 16 de dezembro.

Para adotar, padrinhos e madrinhas devem acessar o blog da campanha e, com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões dos presentes.

Neste ano os Correios têm parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ivaiporã, e já são 260 cartas cadastradas.

A gente gostaria que todas fossem adotadas. Conversamos com os professores e em alguns comércios já conseguimos alguns presentes. Estamos iniciando ainda, mas precisamos de muito mais” - Maria Adriane Grossi, - Maria Adriane Grossi,

Em 2021, a parceria foi com o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Nossa Senhora de Lourdes, do Distrito de Jacutinga. Ela explicou ainda, que as cartinhas também podem ser feitas pelas crianças da comunidade.

“Se recebermos alguma carta a gente se esforça para que também sejam adotadas. Se a pessoa não conseguir fazer o cadastro da cartinha na internet, pode vir aqui (Correios) e nós ajudamos. Os padrinhos e madrinhas que quiserem podem vir e adotar por aqui também”, enfatizou Adriane.

Após receber todas as doações a entrega dos presentes às crianças será realizada na segunda quinzena de dezembro.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CARTAS

Cartas manuscritas de crianças em situação de vulnerabilidade social;

Cartas de crianças de até 10 anos de idade;

Crianças com Deficiência (PcD), independentemente de idade;

Cartas de crianças de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual e/ou Municipal, que estão na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 5º ano

Apenas uma carta por criança;

Formato da imagem da carta em JPG ou PNG;

Tamanho da imagem: até 2 Mb e no máximo 150 dpi;

Não serão selecionadas as cartas que contenham endereço, telefone e/ou foto da criança. A identificação da criança será realizada no momento do cadastro e não será divulgada para os padrinhos, em nenhuma hipótese;

As cartas com pedidos de alimentos, material de construção e remédios não serão disponibilizadas para adoção.

