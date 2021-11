Da Redação

Papai Noel chega em Jandaia do Sul neste sábado

Nesta sábado, às 20 horas, acontece a abertura oficial e acendimento das luzes de Natal na Praça do Café em Jandaia do Sul. Na mesma noite ainda vai ter show da cantora Keidma Juliana (Rolândia), apresentação do presépio vivo da 'Oficina Dançarte' e Cia Artes Colo de Deus do município, além de show de Natal da empresa Tangará (Londrina) e chegada mágica do Papai Noel.

Confira a programação completa do “Natal Luz” de Jandaia do Sul

28/11 – Domingo: Às 20 horas na Praça da Igreja da Matriz São João Batista: Apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte e Cia Artes Colo de Deus (Jandaia do Sul).

05/12 – Domingo: Às 19 horas em frente ao Auditório Municipal: Show especial de Natal.

06/12 – Segunda-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte (Jandaia do Sul) e show de artistas locais (Gospel).

07/12 – Terça-feira: Às 20 horas na Avenida Getúlio Vargas: Desfile da empresa Tamires Maia (Maringá).

08/12 – Quarta-feira: Às 20 horas na Prefeitura Municipal: Cantata da Oficina Musicarte e canto coral e violão de Jandaia do Sul.

09/12 – Quinta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação da Orquestra Sonory assessoria musical de Apucarana.

10/12 – Sexta-feita: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da peça “O nascimento do Rei dos Reis” da Oficina Dançarte e Florart de Jandaia do Sul.

De 10 à 12 de dezembro – Às 21 horas na Praça do Café. Haverá praça de alimentação com feira temática e shows artísticos locais e nacionais.

Dia 10 – Show gospel com Davi Silva

Dia 11 – Show com Thaeme e Thiago

Dia 12 – Show com Marcos Paulo e Marcelo.

13/12 – Segunda-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da Orquestra Arte e Vida de Arapongas

14/12 – Terça-feira: Às 20 horas: Desfile da empresa Tamires Maia de Maringá.

5/12 – Quarta-feira: Às 20 horas na prefeitura: Cantata oficina Musicarte Canto Coral e Violão de Jandaia do Sul.

16/12 – Quinta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação do Presépio vivo da Oficina Dançarte de Jandaia do Sul e show de artistas locais (gospel).

17/12 – Sexta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da pela “O nascimento do Rei dos Reis” da oficina Dançarte e Florart de Jandaia do Sul.

18/12 – Sábado: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Shows dos artistas locais e show da Banda Colo de Deus de Jandaia do Sul.

19/12 – Domingo: Às 20 horas na Capela do Distrito de São José: Desfile e apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte e Cia Artes Colo de Deus de Jandaia do Sul.

De 29 de novembro a 23 de dezembro, haverá todos os dias, às 19 horas, trenzinho do Papai Noel com saída da Praça do Café.