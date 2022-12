Papai Noel chega de calhambeque em Jardim Alegre

Da Redação

Uma multidão acompanhou a chegada do Papai Noel em Jardim Alegre, na quarta-feira (14), na Praça da Igreja Nossa Senhora do Rocio.

O Bom Velhinho chegou de calhambeque e fez a alegria de crianças e adultos, o evento foi organizado pela Associação Comercial Industrial de Jardim Alegre (ACIJA) e contou com o apoio da Prefeitura.

A festa da chegada do Papai Noel contou ainda com a apresentação do Recital de Natal pelo Coral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Jardim Alegre em parceria com o coral de Lidianópolis. Além disso, as crianças puderam brincar em Parque Inflável instalado no local, e teve ainda pipoca e algodão doce. Tudo gratuitamente.

Papai Noel desfilou em um carro aberto pela cidade e desembarcou na Praça da Igreja, sendo cercado por centenas de crianças. Após desejar um Feliz Natal aos presentes e receber as chaves da cidade, ele ocupou o trono na casinha construída na praça da igreja, onde uma longa fila se formou para as crianças tirarem fotos com ele.

O prefeito José Roberto Furlan, ao lado do presidente da ACIJA, Valdemir Beltrame, secretários municipais e vereadores acompanharam a chegada do Papai Noel.

“Ver a alegria e o brilho nos olhos de nossas crianças é essencial. Isso tudo também é graças a Câmara de Vereadores, vice-prefeito e secretários, que nos ajudam a proporcionar uma bela festa para os moradores do município”.

Beltrame, destacou a participação da população no evento e agradeceu a parceria com a prefeitura. "Muita gente na rua, a população em massa prestigiando a chegada do Papai Noel. Isso nos deixa satisfeitos e muito felizes”.

