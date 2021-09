Pandemia: Borrazópolis suspende aulas presenciais; veja

Da Redação

O prefeito de Borrazópolis Dalton Moreira e o secretário municipal de saúde, Marcos Cetra Piva, anunciaram nesta segunda-feira (13), novas medidas para conter o avanço dos casos de Covid-19 no município.

Conforme o novo decreto, as aulas nas escolas municipais foram suspensas, assim como o transporte coletivo de estudantes, o horário de velórios foi reduzido para duas horas de duração.

No município começa a valer o toque de recolher a partir das 23h, inclusive nos finais de semana. Bares e lanchonetes estão proibidos de atender após o horário.

Além disso, até o dia 30 de setembro shows ao vivo no comércio estão proibidos . "Nós estamos muito preocupados, o número de casos aumentou exponencialmente. Por favor, vamos seguir as regras, usar máscara, use álcool gel, precisamos conter a doença. Peço de coração, a preocupação é muito grande, evite aglomerações e se você testou positivo para Covid, fique em casa, preciso da colaboração", disse.

De acordo com a saúde do município, no final de semana 69 pessoas testaram positivo para Covid-19 e nesta segunda, a procura por teste foi grande. "Hoje já foram 70 coletas, é uma situação preocupante, estamos pedindo a colaboração de toda população", ressalta Marcos Piva.

Desde o começo da pandemia, 1.069 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

