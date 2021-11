Palestra show incentiva os empreendedores em Cambira

Da Redação

Discutir o empreendedorismo de maneira dinâmica. Com esse objetivo foi realizada na noite de segunda-feira (29) um WorkShow no Anfiteatro Municipal de Cambira. Organizada pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura, a palestra show com Lucas Penteado reuniu empresários do município e colaboradores.

Além de músico, cantor, guitarrista e compositor, Lucas Penteado tem como uma de suas principais habilidades trabalhar o significado e a origem das palavras, levando as pessoas a uma melhor absorção do sentido de cada conteúdo. Através de um método dinâmico com música, conteúdo e participações o Workshow é uma experiência ímpar na vida de cada participante.

“É preciso conhecer a si mesmo, antes de tudo se abastecer de energia positiva, entender do comportamento humano, de gente, desenvolver competências. A comunicação é uma delas, desenvolver a inteligência emocional, e ter um objetivo principal definido”, destacou Lucas.



Também participaram do encontro o secretário de Administração e Planejamento, Jorge Marcato, o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Roberto e representantes da Associação Comercial e Empresarial de Cambira.