Pais suspeitam de abuso contra a filha e procuram a polícia de Faxinal

A menina foi avaliada por um médico

Na manhã de terça-feira (7), os pais de uma menina, de 2 anos, acionaram a Polícia Militar (PM), e denunciaram um caso de abuso sexual contra a criança, que estava com a família no Hospital Municipal de Faxinal, norte do Paraná.

No local, os policiais conversaram com os pais. Eles relataram que a menina estava se comportado de maneira incomum nas últimas duas semanas após chegar no CMEI, localizado no Bairro Pedro Gonçalves da Luz.

Disseram ainda que no dia anterior notaram a filha bastante incomodada, tocando em suas partes íntimas. Os pais perceberam uma vermelhidão, e resolveram procurar atendimento médico.

No Hospital, o médico após avaliar a criança, informou a presença de edema, hiperemia em lábios vaginais maiores sem sangramento. Foi solicitado então encaminhamento ao Instituto Médico Legal para ela passar por exames.

Os policiais militares confeccionaram o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à 53ª Delegacia Regional Polícia de Faxinal.

