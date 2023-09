Pais pedem orações para filho internado em UTI de Maringá com covid-19

Um casal de Mandaguari, município localizado no Vale do Ivaí, está pedindo orações para o filho que está internado em estado grave em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Maringá, no Noroeste do Paraná, desde a última segunda-feira (4). O pequeno João Marcos Bueno foi diagnosticado com covid-19 e pneumonia.

Os pais do menino, Jeniffer Caroliny e Walison Tiago de Sene, são ex-moradores de Ivaiporã e procuraram o Blog do Berimbau para pedir uma corrente de oração pela saúde do filho. De acordo com os familiares, João Carlos está entubado e teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta quarta-feira (6).

"Estamos desesperados [...]. Quem puder orar por ele, agradecemos", pediu a mãe, em conversa com o repórter Ronaldo Sene. Não foi informado em qual unidade de saúde a criança está internada.

