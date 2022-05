Pai usa facão para agredir o filho em Marilândia do Sul

Da Redação

Um homem, de 62 anos, que estava embriagado, agrediu a esposa e atingiu um golpe de facão no próprio filho, em Marilândia do Sul. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no começo da tarde de sábado (30).

continua após publicidade .

A mulher, de 54 anos, contou que o marido foi até um bar, porém, quando retornou estava alterado e começou a humilhar a esposa. O filho, de 29 anos, ao ver a mãe sendo agredida pelo pai, foi proteger a genitora.

O homem bêbado pegou um facão e foi para cima do filho, que foi atingido por um golpe superficial no braço direito. O suspeito fugiu antes da chegada da PM. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a família orientada.