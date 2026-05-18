Pai presencia morte do filho de 25 anos em grave acidente de trânsito na região
Colisão ocorreu no início da tarde de sábado (16) em São João do Ivaí; ocupantes do caminhão, que viajavam para Paranaguá, não se feriram
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Um jovem de 25 anos morreu no início da tarde de sábado (16) em um grave acidente de trânsito na rodovia PR-082, nas proximidades da entrada de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. Morador do município de Sarandi, o jovem Alan Gabriel Rocha conduzia um Chevrolet Corsa e perdeu o controle da direção a cerca de 500 metros do perímetro urbano, no sentido a São Pedro do Ivaí. O veículo rodou na pista e foi atingido violentamente por um caminhão que trafegava na direção contrária. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído e a vítima morreu no local. Ele deixa esposa e três filhos.
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A tragédia ganhou contornos ainda mais tristes pelo fato de o pai do jovem ter presenciado toda a colisão. Ele viajava em um automóvel logo atrás do carro conduzido por Alan e acompanhou o momento exato em que o acidente aconteceu, por volta das 13h. Já o motorista do caminhão envolvido na batida, um modelo Volkswagen 30.330, é morador do estado de São Paulo e seguia viagem para o Porto de Paranaguá acompanhado da esposa. Apesar da força do impacto, o casal não sofreu ferimentos.
O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e profissionais do Hospital Municipal de São João do Ivaí. As polícias Civil e Militar também estiveram presentes para coordenar o local e iniciar os procedimentos de praxe. O trânsito na rodovia operou com lentidão durante o resgate, até que a Polícia Científica finalizasse a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) realizasse a remoção do corpo.
Com informações do Canal HP e do GCM Maringá