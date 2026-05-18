Pai presencia morte do filho de 25 anos em grave acidente de trânsito na região

Um jovem de 25 anos morreu no início da tarde de sábado (16) em um grave acidente de trânsito na rodovia PR-082, nas proximidades da entrada de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. Morador do município de Sarandi, o jovem Alan Gabriel Rocha conduzia um Chevrolet Corsa e perdeu o controle da direção a cerca de 500 metros do perímetro urbano, no sentido a São Pedro do Ivaí. O veículo rodou na pista e foi atingido violentamente por um caminhão que trafegava na direção contrária. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído e a vítima morreu no local. Ele deixa esposa e três filhos.

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A tragédia ganhou contornos ainda mais tristes pelo fato de o pai do jovem ter presenciado toda a colisão. Ele viajava em um automóvel logo atrás do carro conduzido por Alan e acompanhou o momento exato em que o acidente aconteceu, por volta das 13h. Já o motorista do caminhão envolvido na batida, um modelo Volkswagen 30.330, é morador do estado de São Paulo e seguia viagem para o Porto de Paranaguá acompanhado da esposa. Apesar da força do impacto, o casal não sofreu ferimentos.





Acidente ocorreu no último sábado (16) - Foto: Reprodução Canal HP Acidente ocorreu no último sábado (16) - Foto: Reprodução Canal HP





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O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e profissionais do Hospital Municipal de São João do Ivaí. As polícias Civil e Militar também estiveram presentes para coordenar o local e iniciar os procedimentos de praxe. O trânsito na rodovia operou com lentidão durante o resgate, até que a Polícia Científica finalizasse a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) realizasse a remoção do corpo.

Com informações do Canal HP e do GCM Maringá