Pai é preso após ser flagrado oferecendo cigarros aos filhos no Paraná

Um homem foi preso após oferecer cigarros para os dois filhos menores de idade em Cruzmaltina, no norte do Paraná. O suspeito, ainda se armou de faca e facão e partiu para cima de uma testemunha. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h deste domingo (9). A Guarda Municipal também atendeu a ocorrência, em uma lanchonete do município.

Testemunhas contaram que o homem estava no local com seus dois filhos, que ele tentou dar cigarros para eles e que ainda deu sal para as crianças lamber. Por diversas vezes pessoas tentaram ligar no telefone do plantão do Conselho Tutelar, porém não foram atendidas.

O pai continuou maltratando os filhos, até que uma tia das crianças foi até o local e as retirou do ambiente. Depois, o homem alterado, tentou agredir testemunhas e deixou a lanchonete.

Porém, mais tarde, o homem armado com faca e um facão, retornou ao estabelecimento e tentou golpear uma pessoa. Outros frequentadores do espaço seguraram o suspeito até a chegada das forças de segurança.

Ele foi detido e levado para o destacamento da PM. O caso será investigado pela Polícia Civil.





