Da Redação

Pai é flagrado andando com criança no tanque da moto

Um pai foi notificado após andar com uma criança de um ano e seis meses sem capacete na motocicleta neste sábado (12), no Jardim Araucária, em Jandaia do Sul.



Em patrulhamento, a Polícia Militar (PM) viu o motociclista com a criança. Durante a abordagem, a PM constatou que a Honda CG/125 Titan não tinha débitos de licenciamento.

No entanto, conforme o boletim, foram lavradas as notificações de trânsito pertinentes.