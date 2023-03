Pai e filho sofrem acidente em Cambira, vão para casa e acionam Samu

Da Redação

Pai e filho sofreram acidente na noite deste sábado (12), em Cambira

Um homem, de 69 anos, precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, após sofrer um acidente de carro no Pontilhão de Cambira. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Jandaia do Sul, a vítima e o filho que estavam em um Ford Escort se deslocaram para casa da família e deixaram o veículo no local. Os socorristas acreditam que algum amigo buscou os dois no endereço.

A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (12). Conforme o Samu, a equipe estava atendendo um paciente infartado em Cambira no momento que pai e filho ligaram, dizendo que tinham batido o carro e estavam em casa. Segundo as vítimas, o carro despencou por uma ribanceira de cerca de 10 metros.

Conforme os socorristas, o senhor sofreu traumatismo craniano e em globo ocular, e foi encaminhado para o Providência, assim como o homem que estava infartando. O carro do idoso continua no local, nas proximidades da linha férrea. O filho do motorista, conforme a equipe, recusou atendimento.

