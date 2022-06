Pai e filho se envolvem em acidente com caminhão no Vale do Ivaí

Da Redação

Um caminhão, com placas de Arapongas, saiu da pista e atingiu um barranco. O acidente aconteceu entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, por volta das 5h40 da manhã desta segunda-feira (20).

A Defesa Civil de Jandaia do Sul atendeu o acidente e informou que pai e filho estavam juntos no caminhão. Eles contaram que iriam carregar em Campo Mourão, quando ao passar pela BR-369, entre Jandaia e Bom Sucesso, um carro realizava uma ultrapassagem em uma curva.

Para não atingir o veículo, o motorista do caminhão saiu da pista, depois perdeu o controle da direção e atingiu a ribanceira. Apesar dos danos, pai e filho não ficaram feridos. O susto foi grande.

O filho que conduzia o caminhão. O carro que provocou o acidente não parou para prestar socorro às vítimas. Participaram do resgate os Agentes da Defesa Civil, Biazoto, Andrade e Silva.