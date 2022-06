Pai e filho denunciam desvio de mais de R$ 130 mil em Kaloré

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Civil de Jandaia do Sul deve instaurar inquérito para apurar a denúncia de um crime de estelionato, na cidade de Kaloré. Uma conta bancária foi movimentada sem conhecimento das vítimas, deixando um rombo que pode passar de R$ 130 mil.

continua após publicidade .

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, um homem, que é agricultor no município, e o filho, procuraram o destacamento para informar que uma série de movimentações bancárias teriam ocorrido durante quatro dias (dias 26 e 27 e nos dias 30 e 31 de maio). A conta bancária do homem, que conta apenas com o auxílio do filho nas movimentações, é numa agência de banco cooperativa.

Nas quatro datas relatadas pela vítima, uma série de operações foram realizadas sem autorização do titular. Foram feitos pelo menos dois saques em caixa, cinco transferências, quatro pagamentos de boletos e ainda seis transferências via pix, todos com valores bastante elevados.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima informou que não teve extravio de cartões de crédito e nem teria sido vítima de furto ou roubo do aparelho celular. O filho do agricultor, que o acompanhou durante o registro da ocorrência, informou que apenas ele e o pai tinham acesso à conta bancária.

O agricultor foi orientado a procurar a Polícia Civil para que se iniciassem as investigações. O trabalho da Polícia deve começar pela qualificação e localização das pessoas ou empresas que teriam sido beneficiadas pelas transferências, pelos boletos bancários e pelos Pix.