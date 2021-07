Pai e filha são sepultados em Maringá

Da Redação

Adalberto Fernandes Galice, 42 anos, e Sophia Pacagnan Fernandes, 4 anos, as duas vítimas de Maringá da tragédia no Rio Ivaí foram sepultadas no Cemitério Municipal de Maringá, às 14h30, desta quinta-feira (22). O sepultamento aconteceu sob muita comoção e tristeza para familiares e amigos.

Após o sepultamento, Jennifer Pacagnan esposa de Adalberto e familiares voltaram para o Rio Ivaí, onde se concentram as buscas pelo pequeno Nicolas Pacagnan Fernandes, 8 anos. Ele é filho de Adalberto e, por enquanto, não foi localizado.

ENTENDA O CASO

Familiares e amigos estavam em uma chácara no ultimo domingo (18), para comemorar um aniversário, quando 9 pessoas resolveram fazer um passeio de barco pelo Rio Ivaí e a embarcação virou. O socorro foi chamado por familiares que estavam na propriedade rural.