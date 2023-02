Pai chama a polícia após briga entre irmãos em Lunardelli

Da Redação

Um homem acionou a Polícia Militar na tarde de sábado (25), por volta das 15 horas, relatando que seus filhos teriam entrado em vias de fato, por motivo fútil, em Lunardelli. O filho mais velho teria sido conduzido ao Hospital Municipal com um corte na cabeça, fruto da agressão do filho mais novo.

No hospital, os policiais conversaram com o enfermeiro, ele informou que a vítima deu entrada no hospital com um corte acima da sobrancelha esquerda, que foi saturado com 12 pontos, quando encerrou o atendimento o rapaz se evadiu do hospital tomando rumo ignorado. A equipe realizou busca nas imediações, mas a vítima não foi encontrada.

Na casa onde ocorreu a agressão, na Rua Piauí, os policiais encontraram várias garrafas de cachaça e latas de cerveja vazias, os móveis todos amontoados no canto e o piso sujo de barro claramente indicando que houve luta corporal.

Deitado no chão, o autor estava dormindo profundamente, e após várias tentativas ele acordou e não soube informar aos policiais sobre fatos ocorridos naquele local, embriagado o rapaz não conseguia ficar de pé.

Diante dos fatos o pai dos envolvidos foi orientado a retornar caso a vítima tenha interesse de representar contra o autor.

