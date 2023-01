Pai bate na filha e Polícia Militar é acionada em São Pedro do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí foi acionada na tarde deste domingo (22) para atender uma situação de violência doméstica. O caso aconteceu por volta das 13 horas, na Rua Antônio Germano da Silva, área central do município.

De acordo com informações, as autoridades foram acionadas por duas adolescentes de 14 anos, que relataram aos policiais que uma terceira jovem, também de 14 anos, teria sido agredida pelo pai, um homem de 4 4 anos.

Conforme relato das jovens, o homem chegou na residência e pediu que a filha pegasse uma toalha para ele. Quando a adolescente levou o pertence, o homem mandou as visitas embora e começou a bater na filha. As testemunhas afirmam que as agressões ocorrem com frequência.

A equipe da PM conversou com o agressor, sendo que o mesmo alegou que estaria apenas educando sua filha. A mãe da menina, de 34 anos, afirmou às autoridades que não aconteceu nada demais, e que a jovem nem mesmo apresentava lesões.

Dadas as circunstâncias, as partes foram orientadas e liberadas.

Fonte: Informações Canal Hp.

